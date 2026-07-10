Касильяс предложил революционное изменение правил футбола после пауз на ЧМ-2026

Дата публикации: 10-07-2026 10:51

Легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выступил с необычной инициативой, предложив изменить формат проведения футбольных матчей на фоне нововведений, применяемых на чемпионате мира 2026 года.

В своих социальных сетях чемпион мира 2010 года отметил, что регулярные паузы на «водопой» могут стать поводом для более серьёзной реформы футбольных правил.

«Учитывая, что перерывы на "водопой" во время матчей становятся привычными, не кажется ли вам, что разделить игру на четыре периода по 25 минут было бы хорошей идеей для футбольных встреч? Оставлю это вам на размышление», — написал Касильяс.

На чемпионате мира 2026 года ФИФА ввела обязательные трёхминутные паузы в середине каждого тайма. Это решение было принято с учётом жарких погодных условий, в которых проходят многие матчи турнира в США, Мексике и Канаде.

При этом ранее ФИФА уже сообщила, что подобная практика не будет применяться на чемпионате Европы 2028 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля и стал первым в истории мировым первенством с участием 48 национальных сборных. Расширение турнира стало одним из главных изменений нового формата соревнований.

Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года в Катаре обыграла Францию в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.