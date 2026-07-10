«Реал» не собирался продавать Вальверде - уругваец останется капитаном команды

Дата публикации: 10-07-2026 13:48

Мадридский «Реал» не рассматривает возможность расставания с полузащитником Федерико Вальверде. Как сообщает Marca, руководство «сливочных» полностью доверяет уругвайскому футболисту и связывает с ним будущее команды.

По информации источника, появившиеся в последнее время слухи о возможном уходе Вальверде не соответствуют действительности. В клубе никогда всерьёз не обсуждали его продажу, а сам игрок продолжает оставаться одним из ключевых футболистов проекта.

Более того, в новом сезоне Вальверде сохранит капитанскую повязку и останется одним из лидеров раздевалки.

29-летний полузащитник выступает за «Реал» с 2016 года, когда пополнил систему мадридского клуба. За это время он вырос в одного из важнейших игроков команды, регулярно выходя в стартовом составе и демонстрируя универсальность в центре поля.

В сезоне-2025/2026 Вальверде провёл 49 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и вновь стал одним из самых стабильных исполнителей «сливочных».

Ранее испанские СМИ сообщали, что будущее уругвайца якобы оказалось под вопросом после конфликта с партнёром по команде Орельеном Тчуамени. По данным прессы, между футболистами произошла драка во время одной из тренировок.

Однако, как утверждает Marca, этот инцидент никак не повлиял на отношение руководства «Реала» к Вальверде. В клубе продолжают считать его одним из лидеров команды и не планируют расставаться с полузащитником, несмотря на многочисленные слухи.