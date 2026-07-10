Руди Гарсия: «Все уже считают Бельгию проигравшей, но мы способны удивить Испанию»

Дата публикации: 10-07-2026 13:52

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Испании. Наставник признал силу соперника, однако заявил, что его команда намерена бороться за выход в полуфинал.

По словам Гарсии, бельгийцы прекрасно понимают, насколько серьёзное испытание их ожидает.

«Мы знаем, что играем с одной из команд-фаворитов, знаем качества каждого игрока. Сила этой команды на протяжении примерно 20 лет заключалась в коллективном характере. Добавилось то, что они стали более сплочёнными, они не пропустили ни одного гола», — приводит слова специалиста RMC Sport.

Несмотря на статус Испании как одного из главных претендентов на титул, главный тренер «красных дьяволов» подчеркнул, что Бельгия не собирается играть исключительно от обороны.

«Наша команда сделает всё, чтобы забить. Хотим заявить о себе, не желаем просто терпеть, иначе нас ждёт вылет. Мы способны забивать голы, у нас вторая лучшая атака на чемпионате мира».

Гарсия также отметил, что многие уже заранее отдают победу испанцам, однако считает подобные оценки преждевременными.

«Все уже считают нас проигравшими, но у нашей команды есть качества, которые она может продемонстрировать».

Матч между сборными Испании и Бельгии состоится 10 июля. Победитель встречи выйдет в полуфинал чемпионата мира 2026 года, где сыграет против сборной Франции, ранее обыгравшей Марокко со счётом 2:0.