ФИФА не станет наказывать Аргентину за песню о Фолклендских островах

Дата публикации: 10-07-2026 13:45

ФИФА не планирует применять дисциплинарные санкции к сборной Аргентины после исполнения футболистами песни с упоминанием Фолклендских островов. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что игроки аргентинской национальной команды исполнили новую песню в раздевалке после победы над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

По информации источника, в тексте композиции упоминаются дисквалификация Диего Марадоны на чемпионате мира 1994 года, желание взять реванш за события того турнира, проходившего в США, а также Фолклендские острова.

Несмотря на широкий общественный резонанс, ФИФА не намерена инициировать дисциплинарное разбирательство. Как отмечает Daily Mail, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не столкнётся ни со штрафами, ни с какими-либо другими санкциями.

Фолклендские острова остаются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. Вооружённый конфликт между двумя странами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня победой Великобритании.

Примечательно, что на нынешнем чемпионате мира Аргентина и Англия могут встретиться уже на стадии полуфинала. Для этого аргентинцам необходимо пройти Швейцарию в четвертьфинале, а англичанам — обыграть сборную Норвегии.

На данный момент действующие чемпионы мира продолжают борьбу за защиту титула, а история с песней, по всей видимости, не повлечёт для команды никаких последствий со стороны ФИФА.