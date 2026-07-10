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После вылета Марокко с ЧМ-2026 в Лондоне вспыхнули беспорядки

Дата публикации: 10-07-2026 10:44

 

После поражения сборной Марокко от Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года в Лондоне произошли массовые беспорядки, из-за чего британская полиция была вынуждена усилить меры безопасности. Об этом сообщает Mirror.

Марокканская команда уступила французам со счётом 0:2 и завершила выступление на мировом первенстве. После финального свистка большие группы болельщиков собрались на Эджвер-роуд в северо-западной части британской столицы, где впоследствии произошли столкновения.

По данным источника, сотрудники полиции в защитной экипировке оперативно прибыли на место происшествия для восстановления порядка. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых запечатлены столкновения между фанатами, а также большое количество представителей экстренных служб.

Сообщается, что напряжённая обстановка начала складываться ещё во время перерыва матча. Болельщики запускали фейерверки, перекрывали движение транспорта, забирались на дорожные ограждения и размахивали флагами Марокко.

На одном из опубликованных видео видно полицейского, лежащего на земле. Рядом с ним находились сотрудники экстренных служб, оказывавшие помощь. По информации СМИ, правоохранитель получил травмы во время беспорядков.

Кроме того, Mirror сообщает, что по итогам инцидентов полиция произвела несколько задержаний. Официальная информация о количестве пострадавших и задержанных пока не уточняется, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

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