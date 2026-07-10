Моуринью лично решит будущее Эндрика, Гарсии и Мастантуоно в «Реале»

Дата публикации: 10-07-2026 21:42

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не спешит принимать кадровые решения и намерен самостоятельно оценить потенциал нескольких молодых игроков команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, португальский специалист не собирается сразу выставлять футболистов на трансфер и хочет дать им возможность проявить себя во время подготовки к новому сезону.

В список игроков, чьё будущее будет зависеть от решения Моуринью, вошли нападающие Эндрик и Гонсало Гарсия, а также правый вингер Франко Мастантуоно. Наставник планирует лично оценить их работу на тренировках и в контрольных матчах, прежде чем определить их роль в команде.

Таким образом, каждый из трёх молодых футболистов получит шанс убедить тренерский штаб в своей готовности выступать за основную команду «сливочных».

Жозе Моуринью официально возглавил «Реал» 11 июня, вернувшись в мадридский клуб спустя более десяти лет. Ранее португалец работал с «Королевским клубом» с 2010 по 2013 год. За тот период команда выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.

Перед возвращением в Мадрид Моуринью возглавлял лиссабонскую «Бенфику», где работал с 2025 по 2026 год.

По данным Marca, новый наставник намерен тщательно изучить возможности молодых игроков, прежде чем принимать окончательные решения по составу на сезон-2026/2027. Это означает, что Эндрик, Гонсало Гарсия и Мастантуоно сохраняют шансы закрепиться в первой команде «Реала».