Тен Хаг отказался возглавить сборную Нидерландов

Дата публикации: 10-07-2026 21:44

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника сборной Нидерландов. Голландский специалист дал понять, что не рассматривает такой вариант в ближайшем будущем.

В настоящее время тен Хаг занимает должность технического директора «Твенте» и намерен сосредоточиться на своей работе в клубе.

«Я недоступен. Я сознательно принял это решение. В любом случае следующие два года я буду занят нынешней работой. Мне здесь нравится, и я хотел бы помочь клубу двигаться вперёд», — приводит слова специалиста AD.

Вакансия главного тренера национальной команды освободилась после того, как 1 июля Футбольная ассоциация Нидерландов объявила об уходе Рональда Кумана. Его контракт с федерацией истекает 31 июля, после чего стороны официально завершат сотрудничество.

Последним местом работы тен Хага в качестве главного тренера был немецкий «Байер». Он возглавил леверкузенский клуб в июле 2025 года, однако уже в сентябре покинул свой пост. За этот период команда провела под его руководством три официальных матча.

Таким образом, специалист исключил своё возвращение к тренерской деятельности в ближайшие годы, подтвердив, что намерен продолжить работу в руководстве «Твенте» и не собирается претендовать на пост главного тренера сборной Нидерландов.