«Барселона» готовит предложение по Альваресу

Дата публикации: 10-07-2026 21:47

«Барселона» не отказывается от идеи подписания нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Как сообщает Sport.es, переговоры между клубами продолжаются, а официальное предложение может последовать сразу после завершения чемпионата мира 2026 года.

По информации источника, каталонцы готовы предложить за аргентинского форварда 130 миллионов евро. Именно эту сумму руководство «Барселоны» считает максимальной и не намерено увеличивать её даже в случае затяжных переговоров.

Отмечается, что вариант с предложением в размере 150 миллионов евро в клубе не рассматривают.

Несмотря на сложность потенциальной сделки, в «Барселоне» сохраняют уверенность, что сам Альварес заинтересован в переходе на «Камп Ноу». Именно желание футболиста, по мнению руководства сине-гранатовых, может сыграть ключевую роль в переговорах с «Атлетико».

Минувший сезон стал для аргентинца одним из самых успешных в карьере. Во всех турнирах он провёл 49 матчей, забил 20 мячей и отдал девять результативных передач, подтвердив статус одного из лучших нападающих Ла Лиги.

Действующий контракт Альвареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2030 года, поэтому мадридский клуб не испытывает давления со стороны сроков соглашения и сохраняет сильную переговорную позицию.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего форварда составляет 100 миллионов евро. Однако, если информация Sport.es подтвердится, «Барселона» готова предложить сумму, значительно превышающую эту оценку, чтобы заполучить одного из своих главных трансферных приоритетов.