Юрген Клопп в ближайшее время возглавит сборную Германии

Дата публикации: 11-07-2026 00:42

Юрген Клопп близок к возвращению к тренерской работе. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бывший наставник «Ливерпуля» в ближайшее время будет официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Германии.

По информации источника, назначение находится на завершающей стадии, и Немецкий футбольный союз (DFB) вскоре объявит о начале работы специалиста с национальной командой.

С начала 2025 года Клопп занимает пост директора по международным связям в структуре Red Bull. Его контракт с компанией рассчитан до конца 2029 года, однако, как ранее сообщалось, стороны уже урегулировали вопрос о досрочном прекращении сотрудничества.

До перехода в Red Bull немецкий специалист на протяжении девяти лет возглавлял «Ливерпуль». За время работы в английском клубе с 2015 по 2024 год он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Необходимость в новом главном тренере возникла после неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира 2026 года. Команда завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти после ничьей 1:1.

3 июля DFB официально объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом и подтвердил намерение начать переговоры с Клоппом.

Если информация Фабрицио Романо подтвердится, Юрген Клопп вскоре официально возглавит Бундестим и начнёт подготовку команды к следующим крупным международным турнирам.