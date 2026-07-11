«Барселона» договорилась о трансфере Адейеми - известна сумма сделки

Дата публикации: 11-07-2026 00:44

«Барселона» близка к оформлению одного из главных трансферов этого лета. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб достиг соглашения с дортмундской «Боруссией» о переходе вингера Карима Адейеми.

По информации источника, сумма сделки составит 22 миллиона евро. Ещё 7 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов, которые будут зависеть от количества матчей, сыгранных футболистом за «Барселону», а также от завоёванных командой трофеев.

Отмечается, что сам Адейеми подпишет с каталонским клубом контракт сроком на пять лет.

Таким образом, общая стоимость сделки может достичь 29 миллионов евро, что значительно ниже рыночной оценки игрока.

Минувший сезон 24-летний немец провёл на высоком уровне. Во всех турнирах в составе дортмундской «Боруссии» он принял участие в 39 матчах, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Адейеми составляет 40 миллионов евро. Если информация Фабрицио Романо подтвердится официально, «Барселона» сумеет приобрести одного из самых ярких атакующих игроков Бундеслиги значительно дешевле его текущей оценки.

Ожидается, что в ближайшее время клубы завершат оформление документов, после чего о переходе будет объявлено официально.