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ФИФА выделит $1 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Дата публикации: 11-07-2026 00:47

 

Фонд Международной федерации футбола (ФИФА) направит 1 миллион долларов на оказание экстренной гуманитарной помощи районам Венесуэлы, пострадавшим в результате землетрясения. Об этом сообщает издание Olé.

По информации источника, выделенные средства будут использованы для усиления работы служб экстренного реагирования, а также помогут местным организациям приступить к восстановлению повреждённой инфраструктуры.

Отмечается, что данная инициатива реализуется в рамках программы Фонда ФИФА, направленной на оперативную поддержку регионов, пострадавших от природных катастроф и других чрезвычайных ситуаций.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что мировое футбольное сообщество не останется в стороне в столь тяжёлый для страны момент.

«Народ Венесуэлы может рассчитывать на полную солидарность мировой футбольной семьи в эти чрезвычайно тяжёлые времена. Футбол обладает уникальной способностью объединять людей и дарить надежду, особенно во время кризисов. Через Фонд ФИФА мы гордимся возможностью поддержать народ Венесуэлы, а также гуманитарные организации и местных партнёров, которые неустанно работают, чтобы доставить срочную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», — приводит слова Инфантино Olé.

Фонд ФИФА регулярно оказывает финансовую поддержку странам и регионам, столкнувшимся с последствиями стихийных бедствий, помогая местным сообществам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и восстановлении нормальной жизни.

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