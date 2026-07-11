Информация о завершении карьеры Мане в сборной Сенегала оказалась фейком

Дата публикации: 11-07-2026 00:49

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане не объявлял о завершении международной карьеры. Как сообщает L'Équipe, распространившееся в социальных сетях заявление футболиста оказалось ложным.

По информации источника, фейковое обращение было создано с использованием технологий искусственного интеллекта. В действительности Мане не делал никаких официальных заявлений относительно своего будущего в национальной команде.

Таким образом, вопрос о продолжении карьеры 33-летнего форварда в сборной Сенегала остаётся открытым.

На чемпионате мира 2026 года сенегальцы не сумели преодолеть стадию 1/16 финала. На групповом этапе команда уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3), разгромила Ирак со счётом 5:0, а затем в первом раунде плей-офф проиграла Бельгии — 2:3.

Садио Мане остаётся одним из самых титулованных и результативных футболистов в истории сенегальского футбола. На сегодняшний день он провёл за национальную команду 130 матчей, в которых забил 54 мяча.

Сообщение L'Équipe стало очередным напоминанием о необходимости проверять информацию, распространяемую в социальных сетях, особенно если речь идёт о материалах, созданных с помощью искусственного интеллекта.