Дата публикации: 11-07-2026 00:50

Международная федерация футбола (ФИФА) не допускает английских судей к обслуживанию матчей сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Как сообщает The Independent со ссылкой на представителя организации, такое решение связано с геополитическими последствиями конфликта вокруг Фолклендских островов.

По информации источника, при назначении арбитров ФИФА учитывает не только профессиональные качества судей, но и политические факторы, способные вызвать вопросы о нейтральности.

Представитель организации пояснил, что арбитр не может быть назначен на матч, если его национальная принадлежность потенциально связана с интересами одной из команд или может повлиять на восприятие объективности судейства.

При этом данное правило распространяется только на ближайшую стадию турнира. Именно поэтому аргентинская бригада арбитров получила назначение на четвертьфинальный матч между Францией и Марокко. Несмотря на то что Аргентина теоретически может встретиться с французами, это возможно лишь в финале, а значит конфликт интересов на данном этапе отсутствует.

По данным The Independent, представитель ФИФА подтвердил, что последствия Фолклендской войны действительно учитываются при распределении назначений. В связи с этим английские рефери, включая Майкла Оливера и Энтони Тейлора, не могут обслуживать ни матчи сборной Аргентины, ни встречи, результат которых напрямую влияет на дальнейший турнирный путь «альбиселесте».

Аналогичный принцип применяется и в отношении аргентинских арбитров, которым также запрещено работать на матчах, где существует потенциальный конфликт интересов.

Фолклендские острова остаются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. Вооружённый конфликт между странами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня победой Великобритании. Как отмечает источник, исторический контекст продолжает учитываться ФИФА при формировании судейских назначений на крупнейших международных турнирах.