Испания в концовке дожала Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Дата публикации: 11-07-2026 00:53

Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата мира 2026 года, обыграв Бельгию со счётом 2:1 в напряжённом четвертьфинальном матче.

Встреча состоялась на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США), а главным арбитром поединка был англичанин Майкл Оливер.

Испанцы открыли счёт на 30-й минуте. Полузащитник Фабиан Руис точно завершил атаку своей команды, выведя «Фурию Роху» вперёд.

Однако ещё до перерыва бельгийцы сумели восстановить равновесие. На 41-й минуте отличился Шарль Де Кетеларе, который воспользовался своим моментом и сделал счёт 1:1.

Ключевой эпизод встречи произошёл во втором тайме. На 71-й минуте сборная Бельгии лишилась основного голкипера — Тибо Куртуа был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вместо него в игру вступил Сенне Ламменс.

Именно ошибка вышедшего на замену вратаря стала решающей. На 88-й минуте полузащитник сборной Испании Микель Мерино воспользовался неточностью Ламменса и забил победный мяч, принеся своей команде путёвку в следующий раунд.

Благодаря победе Испания вышла в полуфинал чемпионата мира, где 14 июля встретится со сборной Франции. Ранее французы уверенно обыграли Марокко со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде, а действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.