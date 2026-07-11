Ферран Торрес согласился перейти в «ПСЖ» после ЧМ-2026

Дата публикации: 11-07-2026 10:42

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес дал согласие на переход в «Пари Сен-Жермен» после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Sky Sports Лука Бендони.

По информации источника, испанский форвард принял решение сменить клуб, а переговоры о продлении его контракта с «Барселоной» находятся в тупике. В клубе считают, что договориться о новом соглашении будет крайне сложно.

Ситуацию также осложняет скорое подписание каталонцами нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Ожидается, что приход немецкого форварда усилит конкуренцию в атаке и приблизит уход Торреса.

26-летний испанец выступает за «Барселону» с января 2022 года. За это время он стал важной частью атакующей линии команды и регулярно выходил в стартовом составе.

В сезоне-2025/2026 Торрес провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи.

Действующий контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Если информация Луки Бендони подтвердится, переход Торреса в «ПСЖ» может стать одним из самых заметных трансферов после окончания чемпионата мира 2026 года.