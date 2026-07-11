ФИФА будет продавать фрагменты газона с финала ЧМ-2026

Дата публикации: 11-07-2026 10:46

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена выставить на продажу фрагменты газона со стадиона в Нью-Йорке, где состоится финал чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, каждый кусочек поля будет помещён в прозрачную смолу для долговременного хранения. Стоимость коллекционных экземпляров составит от 450 до 3000 долларов в зависимости от версии.

Отправка памятных сувениров начнётся после финального матча, который состоится 19 июля. При этом доставка будет доступна только покупателям из США, Великобритании и стран Европы.

Каждый экземпляр разместят в акриловом футляре с символикой чемпионата мира 2026 года. На нём будут указаны логотип турнира, место проведения финала, дата матча и его итоговый счёт. В комплект также войдёт USB-накопитель с сертификатом подлинности.

Производством коллекционной серии занимается британская компания. Покупателям предложат четыре варианта исполнения стоимостью 450, 900, 1200 и 3000 долларов. Тираж каждой версии будет ограничен 2026 экземплярами — в честь года проведения турнира.

Как отмечает The Athletic, в случае полной реализации всей коллекции ФИФА сможет выручить более 11,2 миллиона долларов.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финальный матч мирового первенства состоится на стадионе в Нью-Йорке 19 июля.