Руди Гарсия: «Мы сами подарили Испании шанс. Это станет уроком для молодых игроков»

Дата публикации: 11-07-2026 10:48

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал поражение от Испании в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. По словам наставника, судьбу встречи решили отдельные эпизоды и собственные ошибки его команды.

Бельгийцы уступили испанцам со счётом 1:2, пропустив решающий мяч в концовке встречи.

«Они на мгновение засомневались в себе, особенно когда мы сравняли счёт. В важных матчах всё решают детали. Мы все поддерживаем наших футболистов, которые, возможно, допустили несколько ошибок во время игры. С такой командой нельзя ничего отдавать, нельзя допускать ошибок», — приводит слова Гарсии RMC Sport.

Наставник признал, что именно ошибки стали главной причиной вылета его команды с турнира, однако выразил уверенность, что этот опыт поможет молодым игрокам в будущем.

«К сожалению, именно так мы и выбыли из турнира. Это должно послужить уроком, особенно для молодых футболистов. Они полны страсти и энтузиазма, но им также нужно сохранять хладнокровие и тщательно обдумывать свои действия на поле».

Несмотря на поражение, Гарсия высоко оценил выступление своих подопечных на мировом первенстве.

«Я горжусь своими футболистами. Мы показали, что Бельгия — великая команда на этом чемпионате мира. Сегодня всё заканчивается, и мы должны это принять».

В полуфинале чемпионата мира 2026 года сборная Испании встретится с Францией. Матч состоится 14 июля. Бельгия же завершила выступление на стадии четвертьфинала, оставив турнир после минимального поражения от одного из главных фаворитов соревнований.