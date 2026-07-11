«Манчестер Юнайтед» переключился на Жоао Гомеса после срыва трансфера Эдерсона

Дата публикации: 11-07-2026 10:52

«Манчестер Юнайтед» определился с новой трансферной целью на позицию центрального полузащитника. Как сообщает Globo, после неудачи с переходом Эдерсона из «Аталанты» манкунианцы сосредоточились на хавбеке «Вулверхэмптона» Жоао Гомесе.

Ранее сообщалось, что сделка по Эдерсону сорвалась после того, как бразилец не прошёл медицинское обследование. В результате руководство «красных дьяволов» было вынуждено оперативно переключиться на альтернативные варианты.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже связался с «Вулверхэмптоном», чтобы узнать условия возможного трансфера и стоимость 25-летнего футболиста.

Интересно, что совсем недавно Жоао Гомес был близок к переходу в мадридский «Атлетико». Испанский клуб согласовал с «Вулверхэмптоном» трансфер за 45 миллионов евро, однако в итоге отказался от сделки по внутренним причинам.

Как отмечает Globo, именно эта сумма может стать ориентиром и для «Манчестер Юнайтед», если клуб решит перейти к официальным переговорам.

При этом манкунианцам предстоит выдержать конкуренцию. Сообщается, что интерес к бразильскому полузащитнику также проявляет «Ливерпуль», который рассматривает его в качестве потенциального усиления центра поля.

В минувшем сезоне Жоао Гомес был одним из ключевых игроков «Вулверхэмптона», а его стабильные выступления привлекли внимание сразу нескольких ведущих европейских клубов. Теперь именно он стал одним из главных кандидатов на усиление полузащиты «Манчестер Юнайтед».