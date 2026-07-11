13:02 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» переключился на Жоао Гомеса после срыва трансфера Эдерсона

Дата публикации: 11-07-2026 10:52

 

«Манчестер Юнайтед» определился с новой трансферной целью на позицию центрального полузащитника. Как сообщает Globo, после неудачи с переходом Эдерсона из «Аталанты» манкунианцы сосредоточились на хавбеке «Вулверхэмптона» Жоао Гомесе.

Ранее сообщалось, что сделка по Эдерсону сорвалась после того, как бразилец не прошёл медицинское обследование. В результате руководство «красных дьяволов» было вынуждено оперативно переключиться на альтернативные варианты.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже связался с «Вулверхэмптоном», чтобы узнать условия возможного трансфера и стоимость 25-летнего футболиста.

Интересно, что совсем недавно Жоао Гомес был близок к переходу в мадридский «Атлетико». Испанский клуб согласовал с «Вулверхэмптоном» трансфер за 45 миллионов евро, однако в итоге отказался от сделки по внутренним причинам.

Как отмечает Globo, именно эта сумма может стать ориентиром и для «Манчестер Юнайтед», если клуб решит перейти к официальным переговорам.

При этом манкунианцам предстоит выдержать конкуренцию. Сообщается, что интерес к бразильскому полузащитнику также проявляет «Ливерпуль», который рассматривает его в качестве потенциального усиления центра поля.

В минувшем сезоне Жоао Гомес был одним из ключевых игроков «Вулверхэмптона», а его стабильные выступления привлекли внимание сразу нескольких ведущих европейских клубов. Теперь именно он стал одним из главных кандидатов на усиление полузащиты «Манчестер Юнайтед».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close