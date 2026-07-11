Тухель - о Холанде: «Весь мир знает, что он делает у дальней штанги»

Дата публикации: 11-07-2026 10:54

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Норвегии, уделив особое внимание лидеру соперника Эрлингу Холанду.

По словам немецкого специалиста, остановить одного из лучших нападающих мира можно только за счёт грамотной командной игры и максимальной концентрации защитников.

«Невозможно не концентрироваться на нём. В такие моменты проявляется столько мастерства, и нужно принять решение, как защищаться. Он всегда будет оказываться у дальней штанги», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

Наставник англичан отметил, что сильные стороны Холанда давно известны всем соперникам, однако это не делает задачу по его нейтрализации проще.

«Весь мир знает, что Холанд любит оказываться у дальней штанги, поэтому вопрос в том, когда вступать с ним в контакт. Нужна командная работа, но, конечно, всё внимание наших центральных защитников будет сосредоточено на нём».

На нынешнем чемпионате мира норвежский форвард демонстрирует выдающуюся результативность. В четырёх матчах турнира Холанд забил семь мячей и является одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира мирового первенства.

Четвертьфинальный матч между сборными Англии и Норвегии состоится 12 июля. Победитель встречи продолжит борьбу за титул чемпиона мира и выйдет в полуфинал турнира.