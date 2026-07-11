Защитник Кабо-Верде попал в сборную через LinkedIn

Дата публикации: 11-07-2026 10:58

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес рассказал необычную историю своего попадания в национальную команду. По словам футболиста, представители футбольной ассоциации страны впервые связались с ним через социальную сеть LinkedIn. Об этом сообщает Reuters.

Лопес, родившийся в Ирландии (его отец родом из Кабо-Верде), признался, что первое сообщение получил на португальском языке и не придал ему значения, решив, что это обычный спам.

Спустя девять месяцев представители федерации вновь вышли на связь, но уже на английском языке.

«Через девять месяцев они написали мне ещё раз — уже на английском — и спросили, подумал ли я об этом предложении [играть за Кабо-Верде]. И только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально — перевёл оригинальное сообщение с помощью Google Translate», — рассказал Лопес.

Футболист отметил, что такой способ общения показался ему весьма необычным.

«Это был довольно странный подход — общаться через соцсеть. Позже мне объяснили, что у них возникли сложности, когда они пытались связаться с моим клубом. Когда я понял, что передо мной открывается такая возможность, то с первой минуты поддержал эту идею. И мы начали работать над оформлением всей необходимой документации», — приводит слова защитника Reuters.

Впоследствии Лопес присоединился к национальной команде и помог ей добиться исторического результата. На чемпионате мира 2026 года сборная Кабо-Верде впервые вышла в плей-офф мирового первенства.

Путь африканской команды завершился в 1/16 финала, где она в дополнительное время уступила действующему чемпиону мира — сборной Аргентины со счётом 2:3.