«Челси» следит за ситуацией с Винисиусом: бразилец не исключает переезд в АПЛ

Дата публикации: 11-07-2026 11:00

Лондонский «Челси» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, представители бразильского форварда уведомили сразу пять клубов английской Премьер-лиги о том, что футболист не исключает вариант с продолжением карьеры в Англии.

Сообщается, что контакты с несколькими заинтересованными командами уже состоялись, а «Челси» внимательно следит за развитием ситуации.

Как отмечает Конур, руководство лондонского клуба готово рассмотреть возможность одного из самых громких трансферов последних лет, если Винисиус действительно станет доступен на рынке.

Ранее различные СМИ сообщали, что отношения между Винисиусом и его партнёром по «Реалу» Килианом Мбаппе были напряжёнными. На этом фоне регулярно появлялись слухи о возможном уходе бразильца из мадридского клуба, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Винисиус является одним из ключевых игроков «Реала» и считается одним из сильнейших атакующих футболистов мира. Поэтому в случае его появления на трансферном рынке борьба за подписание бразильца, вероятно, станет одной из главных интриг ближайшего трансферного окна.