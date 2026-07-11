«Ливерпуль» активизировал работу по Забарному

Дата публикации: 11-07-2026 11:04

«Ливерпуль» усилил интерес к украинскому центральному защитнику Илье Забарному после прямых переговоров между главным тренером команды Андони Ираолой и самим футболистом.

По информации источников, мерсисайдский клуб изучает возможность договориться с «ПСЖ» о переходе 23-летнего защитника. Одним из рассматриваемых вариантов является аренда с последующим правом выкупа.

Сообщается, что сам Забарный положительно относится к перспективе продолжить карьеру на «Энфилде» и заинтересован в переходе в английский клуб.

В настоящее время стороны продолжают обсуждать возможные условия сделки. Руководство «Ливерпуля» анализирует различные варианты её структуры, чтобы выбрать наиболее выгодный формат соглашения.

Окончательное решение пока не принято, однако переговоры продолжаются, а интерес мерсисайдцев к украинскому защитнику остаётся серьёзным. Если клубам удастся найти компромисс, Забарный может стать одним из ключевых приобретений «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.



