«Ливерпуль» активизировал работу по Забарному
«Ливерпуль» усилил интерес к украинскому центральному защитнику Илье Забарному после прямых переговоров между главным тренером команды Андони Ираолой и самим футболистом.
По информации источников, мерсисайдский клуб изучает возможность договориться с «ПСЖ» о переходе 23-летнего защитника. Одним из рассматриваемых вариантов является аренда с последующим правом выкупа.
Сообщается, что сам Забарный положительно относится к перспективе продолжить карьеру на «Энфилде» и заинтересован в переходе в английский клуб.
В настоящее время стороны продолжают обсуждать возможные условия сделки. Руководство «Ливерпуля» анализирует различные варианты её структуры, чтобы выбрать наиболее выгодный формат соглашения.
Окончательное решение пока не принято, однако переговоры продолжаются, а интерес мерсисайдцев к украинскому защитнику остаётся серьёзным. Если клубам удастся найти компромисс, Забарный может стать одним из ключевых приобретений «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.