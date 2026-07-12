«Барселона» может подписать сразу двух форвардов - в списке Альварес, Влахович и Аслани

Дата публикации: 12-07-2026 02:54

«Барселона» рассматривает возможность усиления линии атаки сразу двумя центральными нападающими в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб может выйти на рынок в поисках ещё одного форварда на фоне вероятного ухода Феррана Торреса. Если испанец покинет команду, руководство намерено дополнительно укрепить атакующую линию.

Главной трансферной целью сине-гранатовых по-прежнему остаётся нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Однако в клубе понимают, что сделка будет крайне сложной, поэтому параллельно изучают альтернативные варианты.

Одним из них является бывший форвард «Ювентуса» Душан Влахович. Сербский нападающий находится в статусе свободного агента после истечения контракта с туринским клубом. По данным Sport, 26-летний футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону», что делает его привлекательным вариантом для каталонцев.

Ещё одним кандидатом стал 23-летний нападающий «Хоффенхайма» Фисник Аслани. Интерес к футболисту также проявляет дортмундская «Боруссия», однако источник утверждает, что сам игрок не спешит принимать решение, рассчитывая дождаться возможного предложения от «Барселоны».

Таким образом, каталонский клуб продолжает активно работать над усилением нападения. Приоритетом остаётся трансфер Альвареса, однако руководство уже подготовило запасные варианты на случай, если договориться с «Атлетико» не удастся.



