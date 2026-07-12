Сборную Сенегала после ЧМ-2026 может возглавить Патрик Виейра

Дата публикации: 12-07-2026 02:58

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра является одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Сенегала. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, часть руководства Сенегальской федерации футбола (FSF) хотела бы видеть именно Виейра во главе национальной команды. В настоящее время сборную возглавляет Пап Тиав, однако его будущее остаётся неопределённым после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года.

Сообщается, что в ближайшее время исполнительный комитет FSF проведёт экстренное заседание, на котором будет дана оценка выступлению команды на мировом первенстве и рассмотрен вопрос о дальнейшем направлении развития национальной сборной.

Дополнительным фактором в пользу кандидатуры Виейра называют его связь с сенегальским футболом. Ранее французский специалист профинансировал создание одной из крупнейших молодёжных футбольных академий страны, что укрепило его отношения с местным футбольным сообществом.

Последним местом работы Виейра был итальянский «Дженоа».

На чемпионате мира 2026 года сборная Сенегала заняла третье место в своей группе. Команда уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3), разгромила Ирак (5:0), а затем в 1/16 финала проиграла Бельгии со счётом 2:3, завершив выступление на турнире.

Именно результаты на мировом первенстве могут привести к изменениям в тренерском штабе, а Патрик Виейра, по данным L'Équipe, рассматривается федерацией как один из основных претендентов на этот пост.