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Мурат Якин - о Месси: «У нас есть план, но всё нужно доказать на поле»

Дата публикации: 12-07-2026 03:00

 

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Аргентины и рассказал, как его команда намерена противостоять Лионелю Месси.

Встреча состоится 12 июля, а победитель выйдет в полуфинал мирового первенства.

По словам Якина, нейтрализовать аргентинского капитана можно только за счёт слаженной командной игры, а не индивидуальной опеки.

«Прежде всего есть несколько решений. Мы постараемся всё делать правильно и действовать как команда на поле. Да, конечно, мы должны стараться поддерживать высокий прессинг со сборной Аргентины, которая, будучи действующими чемпионами мира, также будет стараться выполнять необходимую работу на поле», — приводит слова специалиста Clarín.

Наставник швейцарской сборной подчеркнул, что любые тактические задумки имеют значение лишь в том случае, если команда сможет реализовать их непосредственно во время матча.

«Можно много говорить, но в конце концов мы должны доказать это на поле. У нас уже есть свои решения».

Сборная Аргентины подходит к четвертьфиналу в статусе действующего чемпиона мира. На стадии 1/8 финала команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Египтом со счётом 3:2, а Месси отметился забитым мячом и результативной передачей.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.

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