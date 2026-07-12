Паоло Мальдини стал техническим директором Федерации футбола Италии

Дата публикации: 12-07-2026 03:02

Итальянская федерация футбола (FIGC) официально объявила о назначении легендарного защитника Паоло Мальдини на должность технического директора организации.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Федерации.

Помогать Мальдини будет ещё одна знаковая фигура итальянского футбола — бывший футболист, тренер, скаут и технический директор «Милана» Леонардо, который вошёл в обновлённую структуру FIGC.

Кадровые изменения последовали после очередной неудачи национальной команды. Сборная Италии не сумела пробиться на чемпионат мира 2026 года, уступив Боснии и Герцеговине в финале плей-офф. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались боснийцы — 4:1.

После этого главный тренер «Скуадры адзурры» Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

Таким образом, Италия вновь пропустит мировое первенство. Последний раз национальная команда участвовала в чемпионате мира ещё в 2014 году, когда не смогла выйти из группы.

Несмотря на последние неудачи, сборная Италии остаётся одной из самых титулованных в истории мирового футбола. «Скуадра адзурра» четыре раза становилась чемпионом мира — в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах.

Назначение Мальдини и Леонардо рассматривается как часть масштабной перестройки итальянского футбола, целью которой станет возвращение национальной команды в число ведущих сборных мира.