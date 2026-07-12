Испания победила Германию и стала чемпионом Европы U19

Дата публикации: 12-07-2026 03:03

Сборная Испании завоевала титул чемпиона Европы 2026 года среди юношей до 19 лет, уверенно обыграв в финале команду Германии со счётом 2:0.

Решающий матч турнира состоялся на стадионе «Рейскорс Граунд» в Рексеме (Уэльс).

Испанцы открыли счёт незадолго до перерыва. На 44-й минуте отличился нападающий Уго Лопес, отправивший мяч в ворота немецкой команды.

Сразу после начала второго тайма сборная Испании закрепила своё преимущество. На 48-й минуте защитник Марио Ривас забил второй мяч, установив окончательный счёт встречи — 2:0.

На пути к финалу испанцы уверенно прошли сборную Хорватии, одержав победу со счётом 3:0. Германия, в свою очередь, в полуфинале оказалась сильнее Украины, выиграв со счётом 2:1.

Таким образом, Испания оформила золотой дубль на юношеском уровне. Ранее испанская сборная также стала победителем чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, обыграв в финале Германию с минимальным счётом 1:0.

Испанский футбол продолжает подтверждать высокий уровень подготовки молодых игроков, выиграв оба континентальных первенства U19 в 2026 году.