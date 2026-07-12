Англия сломила сопротивление Норвегии в дополнительное время и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Дата публикации: 12-07-2026 03:06

Сборная Англии стала третьим полуфиналистом чемпионата мира 2026 года, обыграв Норвегию со счётом 2:1 после дополнительного времени.

Четвертьфинальный матч состоялся на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Победитель определился лишь в овертайме после напряжённой борьбы.

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В составе сборной Норвегии отличился Андреас Шельдеруп, а англичан в игре оставил Джуд Беллингем.

Именно полузащитник сборной Англии стал главным героем поединка. В дополнительное время Беллингем оформил дубль, забив победный мяч и обеспечив своей команде выход в полуфинал мирового первенства.

На следующей стадии турнира англичане сыграют с победителем противостояния между Аргентиной и Швейцарией.

На пути к четвертьфиналу сборная Англии в упорном матче обыграла Мексику со счётом 3:2, тогда как Норвегия преподнесла одну из главных сенсаций турнира, выбив из борьбы Бразилию (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.