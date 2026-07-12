Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Дата публикации: 12-07-2026 08:17

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал чемпионата мира 2026 года, одержав победу над Швейцарией со счётом 3:1 после дополнительного времени.

Четвертьфинальная встреча состоялась на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Главным арбитром матча был португалец Жоау Педру Пиньейру.

Основное время завершилось вничью, а в овертайме действующие чемпионы мира сумели склонить чашу весов в свою пользу.

В составе аргентинской сборной отличились Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Лидер команды Лионель Месси записал на свой счёт результативную передачу.

Единственный мяч сборной Швейцарии забил Дан Ндой.

Благодаря этой победе Аргентина вышла в полуфинал турнира, где встретится со сборной Англии, ранее одолевшей Норвегию (2:1) после дополнительного времени. Матч состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала аргентинцы в драматичном матче обыграли Египет (3:2), тогда как швейцарцы прошли Колумбию, победив в серии пенальти после безголевой ничьей — 4:3.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Полуфинальные пары турнира уже сформированы: Франция — Испания и Аргентина — Англия.