Холанд после вылета с ЧМ-2026: «Мы сделали так, что о Норвегии заговорил весь мир»

Дата публикации: 12-07-2026 08:21

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал поражение команды от Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Несмотря на вылет с турнира, форвард заявил, что гордится историческим достижением национальной команды.

Норвежцы уступили англичанам со счётом 1:2 после дополнительного времени, завершив своё лучшее выступление на мировых первенствах.

«Нас очень трогает тот факт, что мы добились такого успеха и смогли объединить людей в Норвегии. В нашей стране и здесь, на турнире, царит много позитива благодаря той радости, которую мы подарили», — приводит слова Холанда BBC.

Форвард признался, что команде потребуется время, чтобы осмыслить произошедшее.

«Сейчас сложно всё переосмыслить. Это действительно какое-то безумное событие. Такое нужно пережить самому, чтобы понять. Именно к этому я стремился».

По словам Холанда, одной из главных целей было изменить отношение мирового футбола к сборной Норвегии.

«Я хотел вывести Норвегию на карту мира и закрепить за нами статус одной из лучших сборных в мире. Думаю, здесь нам удалось сделать так, чтобы о Норвегии заговорили».

На чемпионате мира 2026 года норвежская команда стала одним из главных открытий турнира. Под руководством тренерского штаба сборная впервые в своей истории добралась до четвертьфинала мирового первенства, по пути выбив из борьбы Бразилию.

В полуфинале сборная Англии встретится с Аргентиной, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла Швейцарию со счётом 3:1 после дополнительного времени.