Тухель жёстко раскритиковал Англию после выхода в полуфинал ЧМ-2026

Дата публикации: 12-07-2026 08:23

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен игрой своей команды, несмотря на победу над Норвегией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. По словам немецкого специалиста, англичане добились результата благодаря характеру, но по качеству футбола провели один из худших матчей турнира.

«Я не говорил, что мы страдали. Никогда такого не утверждал. Сегодня мы сами создали себе огромные проблемы. Итог — великолепный. Мы вышли в четвёрку сильнейших. Это потрясающее достижение, но нашей игрой я недоволен. Практически во всём», — сказал Тухель в эфире ITV.

Наставник отметил, что команда слишком часто ошибалась и позволила сопернику навязать свою игру.

«Желание и самоотдача были на высоком уровне, однако мы сами загнали себя в сложную ситуацию тем, как действовали на поле — слишком много небрежности, технических ошибок, недостаточная скорость игры и отсутствие стабильности. Сегодня удача была на нашей стороне».

При этом Тухель подчеркнул, что проблемы не связаны с психологией футболистов.

«Не думаю, что это связано с менталитетом игроков. Наоборот, именно характер помог нам выиграть этот матч. Его у нас столько, что можно разливать по бутылкам и продавать. Но качество футбола обязано быть значительно выше».

Отдельно главный тренер выделил нескольких игроков.

«Рис Джеймс сыграл превосходно. Морган Роджерс сегодня выглядел просто великолепно. Эберечи Эзе и Джед Спенс постепенно вошли в игру и полностью заслужили похвалу. Но в целом сегодня нам сопутствовало везение».

Особые слова Тухель посвятил герою встречи Джуду Беллингему, оформившему дубль.

«О Беллингеме уже нечего говорить. Он делает это практически в каждой встрече. Это футболист мирового уровня».

В завершение специалист выразил уверенность, что команда прибавит к следующему матчу.

«К полуфиналу мы прибавим. Мы просто обязаны стать сильнее. А сейчас пришло время отпраздновать успех и получить удовольствие от этого момента. Впереди три дня подготовки. Нам понадобятся все наши силы».

Благодаря волевой победе над Норвегией сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с действующим чемпионом мира — сборной Аргентины.