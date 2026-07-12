Лионель Месси оценил предстоящую битву с Англией за выход в финал ЧМ-2026

Дата публикации: 12-07-2026 22:53

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором его команда встретится со сборной Англии. Лидер «альбиселесте» признался, что этот поединок имеет для него особое значение, поскольку ранее ему никогда не доводилось играть против англичан на уровне национальных сборных.

Аргентина пробилась в четвёрку сильнейших команд турнира благодаря уверенной победе над Швейцарией со счётом 3:1. Однако путь к полуфиналу оказался непростым: в предыдущих стадиях команде пришлось провести два матча с дополнительным временем, что потребовало серьёзных физических затрат.

После завершения встречи со швейцарцами журналисты спросили Месси, можно ли считать предстоящий матч с Англией особенным не только для всей Аргентины, но и лично для него.

По словам капитана действующих чемпионов мира, встречи с ведущими футбольными державами всегда стоят особняком, а предстоящий полуфинал станет для него уникальным ещё и потому, что ранее он никогда не пересекался со сборной Англии в официальных матчах.

«Безусловно, такие игры всегда особенные. Англия — одна из сильнейших сборных мира, и прежде мне не доводилось играть против неё. Поэтому этот матч станет для меня уникальным. Сейчас самое важное — восстановиться после тяжёлых встреч и как следует подготовиться к полуфиналу. Команда уже потратила очень много сил, проведя два матча с дополнительным временем», — заявил Месси в смешанной зоне после победы над Швейцарией.

Полуфинальная встреча между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля. Победитель противостояния получит путёвку в финал чемпионата мира, где поборется за главный трофей турнира.