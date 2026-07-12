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Такого ещё не было: в полуфиналах чемпионата мира встретятся четыре лучшие команды рейтинга ФИФА

Дата публикации: 12-07-2026 22:56

 

Чемпионат мира 2026 года вошёл в историю мирового футбола ещё до финала. Впервые с момента проведения первого мундиаля в полуфинальную стадию одновременно пробились четыре национальные команды, которые занимают первые четыре позиции в официальном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно последней версии рейтинга, опубликованной 11 июня, лидером мирового футбола остаётся сборная Франции, имеющая 1948,97 рейтингового балла. Именно французы откроют полуфинальную программу турнира матчем против Испании, которая располагается на третьем месте с показателем 1934,79.

Во втором полуфинальном противостоянии встретятся действующие чемпионы мира — сборная Аргентины, занимающая вторую строчку рейтинга ФИФА с 1943,47 балла, и национальная команда Англии, идущая четвёртой (1889,42).

Таким образом, впервые в истории чемпионатов мира все четыре участника полуфинальной стадии одновременно входят в квартет сильнейших сборных планеты по версии ФИФА, что подчёркивает высочайший уровень нынешнего турнира.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня на территории США, Канады и Мексики. Решающий матч турнира состоится 19 июля на стадионе в американском Ист-Ратерфорде. Напомним, действующим обладателем титула является сборная Аргентины, выигравшая предыдущий чемпионат мира.

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