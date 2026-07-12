Раскрыты финансовые условия возможного перехода Майкла Олисе в «Реал»

Дата публикации: 12-07-2026 22:58

Мадридский «Реал» продолжает работу над усилением состава и уже подготовил контрактное предложение для вингера «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе. Как сообщает журналист Мигель Серрано, руководство испанского клуба намерено предложить 23-летнему футболисту долгосрочное соглашение сроком на шесть лет.

По информации источника, структура будущего контракта предусматривает постепенное повышение заработной платы. На начальном этапе сотрудничества французский полузащитник сможет рассчитывать на оклад, превышающий €10 млн за сезон. При этом в последние три года действия соглашения его ежегодный доход увеличится примерно до €20 млн.

Подобные финансовые условия отражают высокий уровень доверия со стороны мадридского клуба, который рассматривает Олисе как одного из ключевых игроков на долгосрочную перспективу.

Француз провёл впечатляющий сезон в составе «Баварии». В кампании-2025/2026 он сыграл 52 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 22 забитых мяча и 31 голевую передачу, став одним из самых результативных футболистов команды.

Пока стороны официально не объявляли о начале переговоров, однако интерес «Реала» к Олисе остаётся предметом активного обсуждения в европейских СМИ. Если трансфер состоится, француз может стать одним из главных приобретений мадридцев в текущее межсезонье.