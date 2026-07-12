«Эвертон» сделал ставку на Грилиша, но не готов удовлетворить запросы «Сити»

Дата публикации: 12-07-2026 23:01

«Эвертон» рассчитывает усилить линию атаки в летнее трансферное окно и рассматривает возможность подписания вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша. Как сообщает Football Insider, мерсисайдский клуб готов оформить полноценный трансфер, однако намерен действовать в рамках строго определённого бюджета.

По данным источника, руководство «ирисок» оценивает возможную сделку в сумму от £5 млн до £10 млн (примерно €5,9–11,7 млн). Именно такой предел расходов клуб установил на приобретение 30-летнего английского футболиста.

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес выступает за приглашение опытных игроков, способных усилить команду уже в ближайшем сезоне, и считает Грилиша подходящей кандидатурой. Однако боссы клуба не намерены идти навстречу финансовым требованиям «Манчестер Сити».

Действующие чемпионы Англии рассчитывают получить за своего футболиста около £50 млн (порядка €58,7 млн), что существенно превышает сумму, которую готов предложить «Эвертон». Таким образом, на данный момент позиции сторон остаются весьма далеки друг от друга, и для успешного завершения переговоров потребуется серьёзный компромисс.

В сезоне-2025/2026 Джек Грилиш провёл 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Несмотря на ограниченное игровое время, англичанин остаётся одним из самых узнаваемых футболистов Премьер-лиги и продолжает привлекать внимание клубов, заинтересованных в усилении атакующей линии.