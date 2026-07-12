Тренер Аргентины призвал не драматизировать полуфинал ЧМ-2026 с Англией

Дата публикации: 12-07-2026 23:05

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони призвал не придавать полуфинальному матчу чемпионата мира 2026 года против Англии особого подтекста. По словам наставника «альбиселесте», предстоящая встреча должна восприниматься исключительно как футбольное противостояние двух сильнейших национальных команд.

Сборная Аргентины обеспечила себе место в полуфинале после победы над Швейцарией. Четвертьфинальная встреча завершилась со счётом 3:1 после дополнительного времени: основное время закончилось вничью 1:1, а в овертайме действующие чемпионы мира сумели забить ещё два мяча.

После игры журналисты попросили Скалони обратиться к аргентинским болельщикам, которые с нетерпением ожидают полуфинал с Англией. Главный тренер ответил, что не считает этот матч чем-то выходящим за рамки обычного спортивного соперничества.

«Это всего лишь футбольный матч. Ничего больше. Мы не ждём чего-то особенного. Нам предстоит сыграть против великой сборной, которой руководит великолепный тренер. Я очень уважаю его. Но это прежде всего футбол, а не что-либо ещё», — заявил Скалони после победы над Швейцарией.

Полуфинальная встреча между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля. Победитель этого противостояния выйдет в финал чемпионата мира 2026 года и продолжит борьбу за главный трофей турнира.