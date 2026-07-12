«Барселона» требует €50 млн за Торреса, но «ПСЖ» рассчитывает снизить цену

Дата публикации: 12-07-2026 23:07

Французский «Пари Сен-Жермен» сохраняет интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу, однако не готов выполнять финансовые требования каталонского клуба. По информации Sport.es, стороны по-разному оценивают возможную стоимость сделки, что пока мешает продвижению переговоров.

Руководство «Барселоны» рассчитывает выручить за 26-летнего форварда €50 млн. Именно такую сумму сине-гранатовые считают справедливой компенсацией за одного из своих атакующих игроков.

В свою очередь, «ПСЖ» намерен придерживаться более сдержанной позиции. Парижский клуб оценивает трансфер примерно в €40 млн и не собирается переплачивать, учитывая, что контракт футболиста подходит к завершению — до его окончания остаётся всего один год.

По данным источника, французский клуб готов занять выжидательную позицию. В Париже рассчитывают, что после окончания чемпионата мира 2026 года ситуация может измениться. Если сам Торрес выразит желание покинуть «Барселону», каталонцы могут стать более сговорчивыми и снизить свои финансовые запросы.

Именно поэтому руководство «ПСЖ» не намерено форсировать переговоры и предпочитает дождаться завершения выступления испанского нападающего на мировом первенстве.

Ферран Торрес защищает цвета «Барселоны» с января 2022 года. В сезоне-2025/2026 форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 21 забитый мяч и три голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость испанского футболиста составляет €50 млн.