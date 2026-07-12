Легенда Италии Баджо получил подарок от Месси и оставил эмоциональное послание

Дата публикации: 12-07-2026 23:10

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо поделился с подписчиками фотографией, сделанной после четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. На снимке обладатель «Золотого мяча» 1993 года позирует вместе с капитаном аргентинской команды Лионелем Месси, держа в руках подаренную игровую футболку.

Баджо сопроводил публикацию тёплым обращением к аргентинцу, поблагодарив его не только за памятный подарок, но и за внимание.

«Лео, спасибо за твой драгоценный подарок и за твою заботу. Люблю тебя, мой друг», — написал бывший нападающий сборной Италии в своих социальных сетях.

Фотография была сделана после победы сборной Аргентины над Швейцарией в четвертьфинале мирового первенства. Встреча завершилась со счётом 3:1 после дополнительного времени: основное время закончилось вничью 1:1, а в овертайме действующие чемпионы мира сумели склонить чашу весов в свою пользу.

Теперь команда Лионеля Скалони готовится к полуфинальному противостоянию с Англией. Матч состоится 15 июля, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи получит путёвку в финал чемпионата мира 2026 года.