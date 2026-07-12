Инфантино хочет увеличить число участников ЧМ до 64 сборных

Дата публикации: 12-07-2026 23:12

Президент ФИФА Джанни Инфантино, по данным журналиста Ромена Молины, намерен добиться очередного масштабного изменения формата чемпионата мира. Сообщается, что глава международной федерации планирует увеличить количество участников мирового первенства до 64 национальных сборных, начиная с турнира 2030 года.

Как утверждает источник, инициатива является важной частью стратегии Инфантино перед очередным конгрессом ФИФА, который состоится в 2027 году. Ожидается, что вопрос расширения чемпионата мира станет одним из главных пунктов его предвыборной программы в борьбе за сохранение поста президента организации.

По информации Молины, для продвижения своей идеи Инфантино рассчитывает на поддержку руководителей национальных футбольных федераций африканских стран, с которыми у него сложились тесные рабочие отношения.

При этом источники утверждают, что поддержка может быть взаимной. В обмен на голоса представители африканских ассоциаций якобы намерены добиваться внесения изменений в устав ФИФА. Предполагается, что такая реформа позволит Инфантино вновь баллотироваться на пост президента организации и претендовать ещё на один срок полномочий.

На данный момент ФИФА официально не подтверждала информацию о подготовке подобных изменений. Тем не менее возможное расширение чемпионата мира до 64 участников стало бы крупнейшей реформой в истории турнира, который уже с 2026 года впервые проводится с участием 48 национальных сборных.