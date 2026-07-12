Форлан стал временным главным тренером сборной Уругвая

Дата публикации: 12-07-2026 23:15

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан официально назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Об этом сообщил президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо, отметив, что легендарный футболист будет руководить сборной до марта 2027 года.

Помимо работы с главной командой страны, Форлан также возглавит молодёжную сборную Уругвая. В этой должности он примет участие в молодёжном Кубке Америки, который состоится в январе 2027 года.

По словам Алонсо, кандидатура Форлана рассматривалась в федерации уже несколько лет.

«Исполнительный комитет AUF остановил свой выбор на Диего. Мы встречались с ним ещё в 2022 году, чтобы пригласить его в наш проект. Он полон энтузиазма», — приводит слова главы федерации Marca.

Как отмечается, временный характер назначения связан с предстоящими выборами в руководстве AUF, которые пройдут в нынешнем году. После формирования нового состава федерации будет принято решение о дальнейшей стратегии развития национальной команды и выборе главного тренера на долгосрочную перспективу.

До марта 2027 года Форлан будет руководить сборной Уругвая в официальных матчах осеннего международного календаря, а также совмещать эту работу с подготовкой молодёжной команды к континентальному первенству.

В качестве футболиста Диего Форлан защищал цвета сборной Уругвая с 2002 по 2014 год, проведя 112 матчей и забив 36 мячей. Он был признан лучшим игроком чемпионата мира 2010 года, а также дважды становился обладателем «Золотой бутсы», присуждаемой лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. После завершения игровой карьеры Форлан начал тренерскую деятельность, успев поработать с рядом клубов, включая уругвайский «Пеньяроль».