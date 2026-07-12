Трансфер Забарного в АПЛ осложнился из-за разногласий по условиям перехода

Дата публикации: 12-07-2026 23:17

Защитник сборной Украины Илья Забарный может стать одним из главных участников летнего трансферного окна. Интерес к футболисту проявляет «Ливерпуль», однако переговоры осложняются различиями в подходах сторон к возможной сделке.

По имеющейся информации, нынешний клуб украинского защитника готов расстаться с игроком только на определённых условиях. Предпочтительным вариантом считается полноценный трансфер с выплатой около €60 млн. Также рассматривается аренда, но исключительно с обязательством последующего выкупа.

В «Ливерпуле» придерживаются иной позиции. Руководство мерсисайдского клуба не намерено оформлять постоянный переход на предложенных условиях и предлагает арендное соглашение с правом, а не обязательством выкупа.

Если стороны всё же найдут компромисс, общая стоимость сделки может составить от €40 до €45 млн. Однако на данном этапе английский клуб не готов ни к немедленной покупке защитника, ни к аренде с обязательным выкупом, что остаётся главным препятствием для достижения соглашения.

Таким образом, будущее Ильи Забарного пока остаётся неопределённым. Несмотря на предметный интерес со стороны «Ливерпуля», сторонам ещё предстоит согласовать финансовые условия и формат потенциального трансфера, чтобы сделка получила шанс на успешное завершение.