Англия - Аргентина: анонс и прогноз на матч ЧМ-2026 (15.07.2026)

Дата публикации: 13-07-2026 12:39

Представляем анонс и прогноз на матч в рамках 1/2 финала чемпионата мира-2026 между Англией и Аргентиной, который состоится 15 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц».

Путь команд и текущая форма

Обе команды пробились в четверку сильнейших команд планеты, пройдя через изнурительные 120-минутные четвертьфинальные триллеры и продемонстрировав кубковый характер.

- Англия. Команда немца Томаса Тухеля выиграла группу (4:2 с Хорватией, 0:0 с Ганой, 2:0 с Панамой). В плей-офф англичане одолели ДР Конго (2:1) и переиграли Мексику (3:2). В четвертьфинале в овертайме добили Норвегию со счётом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.

- Аргентина. Действующие чемпионы мира под руководством Лионеля Скалони выиграли все три матча в группе (против Алжира, Австрии и Иордании), а в плей-офф обыграли Кабо-Верде (3:2) и Египет (3:2). Четвертьфинальный матч против Швейцарии также затянулся до дополнительного времени, где «альбиселесте» в большинстве вырвали победу со счетом 3:1.

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Интересные факты и ключевые цифры

- Четвертьфинал Англии против Норвегии завершился громким скандалом. Скандинавы заявили, что перед первым голом Беллингема мяч попал в трос подвесной телекамеры-паука («spidercam»), из-за чего траектория полета изменилась в пользу англичан. Однако ФИФА отклонила протесты, и результат остаётся в силе.

- 12 матчей подряд — такова действующая беспроигрышная серия сборной Аргентины на чемпионатах мира, которая продолжается ещё с триумфального мундиаля-2022 в Катаре. Более того — во всех случаях земляки Габриэля Батистуты одерживали победу.

- 100% показатель в полуфиналах: сборная Аргентины за всю свою историю ни разу не проигрывала на стадии 1/2 финала чемпионатов мира, успешно пробившись в финал во всех пяти предыдущих случаях.

- История противостояний: это 16-я очная дуэль команд. В рамках чемпионатов мира они встречались пять раз: три победы на счету Англии, две — у Аргентины. Сюда входят легендарная «Рука Бога» Марадоны в 1986 году и драма с удалением Дэвида Бекхэма в 1998-м.

Кадровые потери и анализ составов

В кадровом плане Томас Тухель снова может рассчитывать на оптимальный состав. Главное тактическое оружие «Трех львов» — безумная скорость флангов. Как отметил экс-защитник англичан Джо Коул, Англия планирует «отправить Месси отдыхать» именно благодаря более высокой командной скорости и интенсивности прессинга.

Аргентина понесла существенные физические потери после тяжелых 120 минут против швейцарцев. Кристиан Ромеро и Науэль Молина доигрывали матч с микротравмами. Зато капитан Лионель Месси, хотя и прервал свою голевую серию, превосходно исполняет роль дирижера, отметившись очередной голевой передачей в прошлом матче. Нападающие Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес находятся в идеальной форме — именно их голы в дополнительное время принесли латиноамериканцам путевку в Атланту.

Англия — Аргентина: прогноз на матч

Обе команды демонстрируют проблемы в обороне на этом турнире, регулярно пропуская голы в плей-офф (как от ДР Конго, Мексики и Норвегии, так и от Кабо-Верде, Египта и Швейцарии). Однако, эксперты Bookmakerratings.com.ua отмечают, чтоатакующий потенциал Беллингема, Кейна, Месси и Альвареса нивелирует любые оборонительные редуты. Учитывая фактор накопленной усталости после овертаймов и высокую цену ошибки, игра вряд ли откроется с первых минут, но голы будут с обеих сторон. Логична ставка «Обе команды забьют» с коэффициентом 1,93.