Холанд покорил Перу: сотни новорождённых получили имя норвежского форварда

Дата публикации: 13-07-2026 12:44

Выступление нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира 2026 года вызвало настоящий ажиотаж в Перу. Как сообщает RFI, за время проведения турнира более пятисот новорождённых в стране получили имя, связанное с норвежским форвардом.

По данным источника, в национальном реестре уже зарегистрированы 468 детей с именем Холанд, а ещё 91 ребёнок получил полное имя Эрлинг Холанд. Резкий рост популярности имени произошёл после яркого выступления нападающего в матче против Бразилии, где он оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счётом 2:1.

В публикации также приводится статистика по другим звёздам мирового футбола. Так, в Перу 3402 человека носят имя Месси, при этом 292 из них зарегистрированы под полным именем Лионель Месси. В честь португальца Криштиану Роналду названы 1185 человек, имя Ламина Ямаля носят 1241 житель, а самым популярным среди футболистов остаётся Неймар — его имя носят 33 809 человек.

Чемпионат мира 2026 года проходит на стадионах США, Канады и Мексики с 11 июня. Финальный матч турнира состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. Действующим обладателем мирового титула остаётся сборная Аргентины.