Сёрлот признался, почему решил пробить сам вместо передачи Холанду

Дата публикации: 13-07-2026 12:47

Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот прокомментировал один из самых обсуждаемых эпизодов четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Англии, завершившегося поражением скандинавской команды со счётом 1:2.

Речь идёт о моменте, когда Сёрлот и Эрлинг Холанд вдвоём выбежали на одного защитника английской сборной. Многие ожидали передачи на лучшего бомбардира команды, однако форвард решил завершить атаку самостоятельно. После его удара мяч срикошетил от защитника и оказался в руках голкипера англичан Джордана Пикфорда.

По словам Сёрлота, первоначально он действительно собирался вывести Холанда на ударную позицию, но ситуация стремительно изменилась.

«Я принял мяч, поднял голову и увидел, что Стоунз перекрыл линию передачи. Затем сделал ещё одно касание, и оно оказалось неудачным. Я ждал, что он сам сделает движение, вместо того чтобы заставить его реагировать на мои действия. В той ситуации я хотел только одного — сделать передачу Эрлингу. Но мне показалось, что такой возможности уже нет, поэтому я решил пробить сам», — приводит слова футболиста Goal.

Этот эпизод стал одним из ключевых в матче, поскольку норвежцы могли сравнять счёт и вернуть интригу в концовке встречи. Однако воспользоваться шансом команда не сумела и завершила выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала.

Теперь сборная Англии продолжит борьбу за титул. В полуфинале мирового первенства команда встретится с действующими чемпионами мира — сборной Аргентины.