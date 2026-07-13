Сёрлот признался, почему решил пробить сам вместо передачи Холанду
Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот прокомментировал один из самых обсуждаемых эпизодов четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Англии, завершившегося поражением скандинавской команды со счётом 1:2.
Речь идёт о моменте, когда Сёрлот и Эрлинг Холанд вдвоём выбежали на одного защитника английской сборной. Многие ожидали передачи на лучшего бомбардира команды, однако форвард решил завершить атаку самостоятельно. После его удара мяч срикошетил от защитника и оказался в руках голкипера англичан Джордана Пикфорда.
По словам Сёрлота, первоначально он действительно собирался вывести Холанда на ударную позицию, но ситуация стремительно изменилась.
«Я принял мяч, поднял голову и увидел, что Стоунз перекрыл линию передачи. Затем сделал ещё одно касание, и оно оказалось неудачным. Я ждал, что он сам сделает движение, вместо того чтобы заставить его реагировать на мои действия. В той ситуации я хотел только одного — сделать передачу Эрлингу. Но мне показалось, что такой возможности уже нет, поэтому я решил пробить сам», — приводит слова футболиста Goal.
Этот эпизод стал одним из ключевых в матче, поскольку норвежцы могли сравнять счёт и вернуть интригу в концовке встречи. Однако воспользоваться шансом команда не сумела и завершила выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала.
Теперь сборная Англии продолжит борьбу за титул. В полуфинале мирового первенства команда встретится с действующими чемпионами мира — сборной Аргентины.