Более 3 млн подписей: в Сети требуют исключить Аргентину с ЧМ-2026

Дата публикации: 13-07-2026 12:51

В интернете набирает популярность петиция, авторы которой требуют отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира 2026 года. По информации, опубликованной на сайте инициативы, обращение уже поддержали более трёх миллионов человек.

Создатели петиции считают, что национальная команда Аргентины якобы пользуется благосклонностью ФИФА и судейского корпуса. По их мнению, это ставит остальные сборные в неравные условия и влияет на ход турнира.

В тексте обращения говорится:

«Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определён? Исключите Аргентину из чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс».

Поводом для появления инициативы стала победа действующих чемпионов мира над сборной Швейцарии в четвертьфинале турнира. Встреча завершилась со счётом 3:1, после чего команда Лионеля Скалони вышла в полуфинал мирового первенства.

Теперь аргентинцев ждёт матч против сборной Англии, который определит одного из участников финала чемпионата мира. Турнир проходит на полях США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. На данный момент ФИФА не выступала с какими-либо комментариями по поводу опубликованной в интернете петиции.