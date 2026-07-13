Тренер сборной Египта обвинил Месси в провокациях после матча ЧМ-2026

Дата публикации: 13-07-2026 12:54

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан выступил с резкими заявлениями в адрес капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси после их очного противостояния на чемпионате мира 2026 года. По мнению египетского специалиста, аргентинский лидер во время матча намеренно пытался вывести соперника из равновесия.

Хассан заявил, что остался недоволен поведением восьмикратного обладателя «Золотого мяча» в одном из эпизодов встречи.

«Месси вёл себя крайне провокационно. Не знаю, по какой причине он подошёл к нашей технической зоне в тот момент, когда мы выражали недовольство судейством. Аргентинские футболисты вышли на поле очень хладнокровными и воспользовались теми преимуществами, которые им дали некоторые решения арбитра. Было очевидно, что они пытались спровоцировать и оказать психологическое давление на наш тренерский штаб и игроков», — приводит слова Хассана Footmercato.

Напомним, сборные Египта и Аргентины встретились на стадии 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Матч завершился победой действующих чемпионов мира со счётом 3:2, благодаря чему команда Лионеля Скалони вышла в четвертьфинал турнира.

После успеха над Египтом аргентинцы продолжили борьбу за титул, а затем в четвертьфинале обыграли сборную Швейцарии (3:1 после дополнительного времени) и пробились в полуфинал мирового первенства, где встретятся с национальной командой Англии.