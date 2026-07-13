Президент «Барселоны» раскрыл детали разговора с руководством «Атлетико» по Альваресу

Дата публикации: 13-07-2026 12:57

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в каталонский клуб. Глава сине-гранатовых подтвердил, что лично обсуждал этот вопрос с генеральным директором мадридцев Мигелем Анхелем Хилем, однако отметил, что переговоры пока не получили продолжения.

По словам Лапорты, между сторонами возникло небольшое недопонимание относительно предложения «Барселоны», которое впоследствии удалось устранить.

«В последний раз, когда я разговаривал с Мигелем Анхелем Хилем, у нас была, как обычно, очень ясная и хорошая беседа, и я вижу, что у нас с ним очень хорошие отношения. Сначала была некоторая путаница относительно нашего предложения, и я разъяснил ему это. Мы не стали настаивать. Я просто сказал ему, что с того момента, как у них появится альтернатива, это предложение будет действительным, и на этом всё закончилось. На данный момент это не получило дальнейшего развития», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Президент «Барселоны» также высоко оценил игру аргентинского форварда на чемпионате мира 2026 года. Комментируя гол Альвареса в четвертьфинальном матче против Швейцарии, Лапорта лаконично отметил:

«Прекрасный, великолепный мяч!»

Ранее сам Хулиан Альварес публично заявлял о желании сменить клуб, после чего «Барселона» направила официальное предложение по трансферу футболиста. Однако руководство «Атлетико» продолжает придерживаться прежней позиции и не намерено расставаться с одним из лидеров команды.

В сезоне-2025/2026 26-летний нападающий провёл 52 матча во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 10 результативными передачами. В настоящее время Альварес находится в расположении сборной Аргентины, которая продолжает борьбу за победу на чемпионате мира. На счету форварда один гол на нынешнем турнире.