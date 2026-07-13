«Мы сотворили историю». Джака подвёл итоги выступления Швейцарии на ЧМ-2026

Дата публикации: 13-07-2026 13:00

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака обратился к болельщикам после завершения выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Несмотря на поражение от Аргентины в четвертьфинале, полузащитник отметил, что национальная команда может гордиться своим выступлением и достигла исторического результата.

Швейцарцы впервые в XXI веке сумели пробиться в четвертьфинал мирового первенства. На этой стадии команда оказала серьёзное сопротивление действующим чемпионам мира, однако уступила Аргентине со счётом 1:3 после дополнительного времени. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в овертайме аргентинцы забили ещё два мяча.

После финального свистка Джака поблагодарил партнёров по команде и болельщиков за поддержку, подчеркнув, что этот турнир навсегда останется особенной страницей в истории швейцарского футбола.

«Мы отдали на поле всё, что у нас было, боролись до последнего и вложили в игру всю душу. Наше путешествие на турнире завершается, но никто не сможет отнять у нас того, чего мы добились вместе. Мы сотворили историю. Спасибо каждому, кто верил в нас и поддерживал», — написал Джака в социальных сетях.

На чемпионате мира 33-летний полузащитник был одним из ключевых игроков своей команды. Он провёл все шесть матчей без единой замены и отметился одним забитым мячом, сыграв важную роль в лучшем выступлении сборной Швейцарии на мировом первенстве в XXI веке.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая продолжает борьбу за защиту титула.