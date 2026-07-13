«Тоттенхэм» готовит €100 млн за Крупи

Дата публикации: 13-07-2026 13:03

Лондонский «Тоттенхэм» значительно повысил свои шансы на подписание нападающего «Борнмута» Эли Крупи. Как сообщает TEAMtalk, ситуация изменилась после того, как «Пари Сен-Жермен» сосредоточил внимание на форварде «Барселоны» Ферране Торресе, фактически ослабив конкуренцию в борьбе за талантливого француза.

По информации источника, сам 20-летний футболист не возражает против перехода в стан «шпор» и готов продолжить карьеру под руководством Роберто Де Дзерби, который возглавил лондонский клуб в конце прошлого сезона.

Руководство «Тоттенхэма» намерено в ближайшее время перейти к активным действиям. Сообщается, что английский клуб готов направить «Борнмуту» официальное предложение в размере около €100 млн, рассчитывая убедить руководство «вишен» отпустить одного из самых перспективных молодых нападающих Европы.

При этом интерес к Крупи сохраняют и другие европейские гранды. За развитием ситуации внимательно следят «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Бавария», которая уже продолжительное время наблюдает за прогрессом французского форварда.

Минувший сезон стал для Крупи одним из лучших в карьере. В составе «Борнмута» он провёл 35 матчей во всех турнирах и отметился 13 забитыми мячами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €70 млн, а его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2030 года.