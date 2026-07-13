Пауло Дибала принял решение о будущем и продлил соглашение с «Ромой»

Дата публикации: 13-07-2026 13:08

Аргентинский нападающий Пауло Дибала продолжит выступать за «Рому». Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, футболист уже подписал новое соглашение с римским клубом, а все необходимые документы полностью оформлены.

По информации источника, контракт между сторонами окончательно согласован и вступит в силу после официального объявления, которое ожидается в ближайшее время. При этом детали нового соглашения, включая срок его действия, пока не раскрываются.

Таким образом, Дибала принял решение связать своё будущее с «Ромой», несмотря на многочисленные слухи о возможной смене клуба в летнее трансферное окно.

Аргентинец выступает за римлян с лета 2022 года и остаётся одним из самых опытных игроков команды. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и восемь результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет €5 млн. После официального подтверждения нового контракта Дибала продолжит защищать цвета «Ромы» и в следующем сезоне.